مستشار هادي: إيران أمرت الحوثيين بإفشال مبادرة السلام

في وقت أكدت فيه الخارجية الأميركية، الخميس، على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وحل للأزمة اليمنية، شدد مستشار الرئيس اليمني، ياسين مكاوي، على أن توجيهات إيرانية قد وصلت للحوثيين تأمرهم بإفشال المبادرة السعودية للحل في البلاد.

وأضاف في تغريدات عبر تويتر، أن السلام لا يتجزأ، مشدداً على أن محاولات إيران ومرتزقتها الحوثيين تمرير سلام جزئي مفصل حسب مصالحهم يشكل تهديداً خطيراً على اليمن والمنطقة، وفق تعبيره.

كما لفت إلى أن إيران وميليشياتها يهربون السلاح، وينهبون المواد والسلع وأموال النفط ومشتقاته في ظل القيود المفروضة عليهم.

كذلك أشار إلى أن قصف الميليشيا الجنوني على النازحين في مأرب ما هو إلا دليل على أن الإرهاب الحوثي لا تعنيه الإنسانية.

جاء ذلك بعدما شددت أميركا على أن اللقاءات التي أجراها المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ في السعودية وسلطنة عمان حول اليمن كانت مثمرة جدا.

وأوضحت الخارجية في بيان أن ليندركينغ عاد أمس من رحلته إلى السعودية وعمان، حيث عقد اجتماعات مثمرة مع كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين والعمانيين، بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس.

كما أكدت على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وحل للأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن كلا من ليندركينغ وغريفثس يواصلان العمل جنبا إلى جنب للمساعدة في التوصل إلى وقف نار ومحادثات سياسية شاملة واتفاق سلام دائم يلبي احتياجات اليمنيين كافة.

وأضافت أن مناقشات المبعوث الأميركي الخاص ركزت أيضا على الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

المملكة تدعم الحل السياسي

وكانت السعودية طرحت الشهر الماضي مبادرة لوقف النار، مؤكدة أنها دعت مرارا إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

كما رحبت الخارجية الأميركية بإعلان المملكة يوم الثلاثاء الماضي تقديم أكثر من 422 مليون دولار لدعم منتجات الوقود في اليمن.

يذكر أن المبعوث الأميركي إلى اليمن، كان بدأ قبل أيام جولة خليجية هي الثالثة له في أقل من شهرين منذ تعيينه. وتصدرت المبادرة السعودية نقاشات تلك الجولة التي بدأت من مسقط وشهدت لقاءات متعددة مع الحكومة اليمنية في الرياض.