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ضربة قوية للميليشيات.. مقتل قائد كتيبة غرب مأرب

ضربة قوية للميليشيات.. مقتل قائد كتيبة غرب مأرب

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دبي - العربية.نت

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لقي قيادي بارز في ميليشيا الحوثي مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب شرق البلاد.

فقد قتل قائد كتيبة التدخل السريع، قصي شايع نصيب العماري، المكنى (أبو ذنوب)، والذي ينحدر من منطقة آل عمار في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة.

فيديو.. خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين في جبهات مأرب اليمن اليمن والحوثي فيديو.. خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين في جبهات مأرب

وأوضح مصدر عسكري، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن أفراداً من الجيش قاموا بنقل جثة القيادي الحوثي العماري إلى مستشفى مأرب.

غارات للتحالف

وكان الجيش أحبط أمس الخميس هجوماً على مواقعه شنته ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة غرب المحافظة. فيما أكدت مصادر عسكرية أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش.

بالتزامن شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية.

قوات من الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)
قوات من الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)

كما أعلن إحباط عملية هجوم وشيك على المدنيين في مأرب، باستخدام صاروخ باليستي، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية تعرض حياة ملايين المدنيين للخطر. وأوضح أنه تم تدمير صاروخ باليستي ومنصة الإطلاق تتبع للميليشيا في جبهة بمأرب.

يذكر أنه منذ فبراير شنت الميليشيات هجوماً من بين أعنف الهجمات على مأرب، حيث قام عناصرها بتحريك أسلحة ثقيلة، لكنهم لم يحرزوا أي تقدم وسط مقاومة شديدة من القبائل المحلية والقوات الشرعية.

فيما حذرت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من خطورة تلك الهجمات على المدنيين وآلاف النازحين.

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