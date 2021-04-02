كورونا يفتك باليمن.. 174 اصابة في أعلى حصيلة يومية

سجلت الجمهورية اليمنية، الخميس، أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الموجة الثانية لتفشي الوباء.

‏واعلنت اللجنة الحكومية لمواجهة كورونا، تسجيل 174 حالة إصابة جديدة و 18 حالة وفاة في اعلى حصيلة يومية معلنة حتى الآن في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

تكتم حوثي مستمر

وسجلت الاصابات الجديدة في عدن 60، حضرموت 41، تعز 31، و شبوة10، والمهرة 7، البيضاء 7، ابين 6 ، ولحج 5 ، والضالع 5، ومارب 2.

كما اعلنت اللجنة عن 18 حالة وفاة، في حضرموت 7، وعدن 5 ،المهرة 2، تعز 2، و شبوة 1، ومارب 1.

وبموجب اعلان لجنة الطوارىء، يرتفع عدد حالات الاصابة في مناطق الحكومة اليمنية، الى 4531 اصابة، منها 906 حالات وفاة و1682حالة تعاف، فيما لا تزال ميليشيات الحوثي مستمرة في التكتم عن التصريح بوجود أية حالات اشتباه أو إصابة في المحافظات التي تخضع لسيطرتها.

ويؤكد مراقبون أن عدد الإصابات بكورونا في اليمن أعلى بكثير من الرقم المعلن، بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة داخل البلاد لمواجهة الوباء، بالإضافة لنقص الإبلاغ بسبب تخوف الكثير من اليمنيين من التوجه للمستشفيات.

مليون حالة

ورجَّحت وزارة التنمية الدولية البريطانية أن العدد الفعلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليمن قد يتخطى مليون حالة، فيما توقعت منظمة الصحة العالمية، أن الوباء قد يصيب أكثر من نصف اليمنيين (حوالي 16 مليون)، ويقتل أكثر من 40 ألف يمني بسبب الوباء.

وتسلّم اليمن الأربعاء الماضي أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وهي عبارة 360 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان، إنّ اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن الجنوبية، مقر الحكومة المعترف بها، وهي "الدفعة الأولى من 1,9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال العام 2021".