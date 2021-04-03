التحالف: إحباط هجوم حوثي وشيك بزورق مفخخ

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيات الحوثية بجنوب البحر الأحمر.

إلى ذلك، أكد التحالف تدمير الزورق المفخخ عن بعد بالصليف.

وشدد على أن تهديد الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية مستمرة، مؤكدا أن تلك المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.

ويوم الأحد الماضي، أعلن التحالف عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيات الحوثي، وذلك قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة.

هذا وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.