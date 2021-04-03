.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بالفيديو.. مصرع 7 قناصة حوثيين غربي اليمن

بالفيديو.. مصرع 7 قناصة حوثيين غربي اليمن

وثق فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مشاهد تظهر لحظة التخلص من قناصة الميليشيات الحوثية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

لقي 7 قناصة حوثيين مصرعهم على يد وحدة مكافحة القناصة التابعة للجيش اليمني بجبهات الساحل الغربي اليمني، خلال الأربعة الأيام الماضية.

الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تصر على تنفيذ أجندة إيران اليمن الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تصر على تنفيذ أجندة إيران

وأفاد مصدر عسكري بالقوات المشتركة، اليوم الجمعة، أن الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران زرعت دفعة قناصة جديدة بين المزارع الواقعة على خط زبيد لاستهداف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وذلك بعد تساقط دفعات سابقة.

كما أكد أن وحدة مكافحة القناصة حيدت 7 من قناصة الميليشيات بعد رصد دقيق لمواقع تمركزهم أثناء استهدافهم قرى ومزارع المواطنين ومحاولاتهم استهداف مواقع الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين منطقة الجبلية.

ووثق فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، مشاهد تظهر لحظة التخلص من قناصة الميليشيات الحوثية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هل ينقل الملقحون العدوى.. تصريح طبي عاصف يصدم العلماء هل ينقل الملقحون العدوى.. تصريح طبي عاصف يصدم العلماء
بالصور.. بعثة انطلقت للقطب الشمالي وعادت جثثاً محنطة بالصور.. بعثة انطلقت للقطب الشمالي وعادت جثثاً محنطة

الأكثر قراءة

نقود يمنية قد تحل أقدم الألغاز.. مجزرة طالت سفينة حجاج نقود يمنية قد تحل أقدم الألغاز.. مجزرة طالت سفينة حجاج
فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي
هكذا سبب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس.. مسؤولان يشرحان هكذا سبب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس.. مسؤولان يشرحان
بعد قتلها.. آخر كلمات قالها زوج ذكرى قبل انتحاره! بعد قتلها.. آخر كلمات قالها زوج ذكرى قبل انتحاره!
12 علامة بجسمك تدل على أنه اكتفى من السكر! 12 علامة بجسمك تدل على أنه اكتفى من السكر!
جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها! جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها!

قبل أن تذهب

الهند قد تتسبب بكارثة للدول الفقيرة بشأن اللقاح
الهند قد تتسبب بكارثة للدول الفقيرة بشأن اللقاح

اكتشف المزيد