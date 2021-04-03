صور مروعة.. صاروخ حوثي يقتل طفلا يمنيا ويصيب 5 آخرين

قتل طفل وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على حي سكني مكتظ بالنازحين شمال مدينة مأرب شرق اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر محلي، أن طفلاً قتل وأصيب 5 آخرون، اثنان منهم في حالة صحية خطرة، جراء انفجار صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية عصر اليوم على حي الروضة المكتظ بالسكان شمال مدينة مأرب.

وأوضح المصدر أن "الصاروخ ألحق أضراراً مادية بالغة في منازل المواطنين وسياراتهم في الحي المستهدف".

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي مستمرة في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين وتواصل قصفها المكثف على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني من سكان المدينة للخطر.

وخلال الشهرين الماضيين، كثفت ميليشيا الحوثي من استهداف المدنيين بمدينة مأرب ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى منهم.

وحسب إحصائية رسمية، فقد استهدفت الميليشيات الحوثية المدنيين بمن فيهم النازحون بمأرب بنحو 27 صاروخًا باليستيًا خلال الشهرين الماضيين.

ومنذ بداية الحرب قصفت الميليشيا مدينة مارب بأكثر من 115 صاروخا باليستيا و140 صاروخ كاتيوشا، ما أدى إلى مقتل 255 مدنيًا وإصابة 445 آخرين وفق تقرير لمنظمة سام للحقوق الحريات.