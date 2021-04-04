التحالف ينشر فيديو لاستهداف زورق حوثي مفخخ

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، فيديو لاستهداف الزورق الحوثي المفخخ الذي كان يستعد لهجوم جنوب البحر الأحمر.

وكان التحالف قد أعلن، السبت، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران بجنوب البحر الأحمر.

وأكد التحالف تدمير الزورق المفخخ عن بعد بالصليف.

وشدد على أن تهديد الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية مستمرة، مؤكداً أن تلك الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.

ويوم الأحد الماضي، أعلن التحالف عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيات الحوثي، وذلك قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة.

هذا وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.