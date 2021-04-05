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خارجية اليمن: على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام تدخلات إيران 

وزير خارجية اليمن خلال لقائه السفير الإماراتي
وزير خارجية اليمن خلال لقائه السفير الإماراتي
اليمن والحوثي

خارجية اليمن: على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام تدخلات إيران 

أحمد بن مبارك يؤكد عدم جدية ميليشيا الحوثي الانقلابية في الجنوح إلى السلام

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

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شدد وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اليوم الاثنين، على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام التدخلات الإيرانية في بلاده.

وأكد بن مبارك عدم جدية ميليشيا الحوثي الانقلابية في الجنوح إلى السلام، محذرا من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار التصعيد العسكري الحوثي في ظل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الإماراتي لدى اليمن سالم الغفلي، حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واستعرض بن مبارك، مستجدات الأوضاع والجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. مشيرا إلى عدم جدية الميليشيات للجنوح إلى السلام ومواصلة هجومها العسكري على محافظة مأرب وصمود القوات المسلحة ورجال القبائل ومساندة طيران التحالف في صد تلك الهجمات.

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وشدد وزير الخارجية اليمني، على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام التدخلات الإيرانية في اليمن والوقوف وقفه جادة أمام ما يجري من مجازر لمخيمات النازحين والمدنيين الآمنين في مدينة مأرب من خلال الاستهداف الممنهج والمتكرر عبر إطلاق الصواريخ الباليستية عليهم، محذرا من تداعيات إنسانية كارثية لاستمرار التصعيد العسكري في ظل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً.

بدوره أكد السفير الإماراتي، موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة وأمن اليمن وسلامة أراضيه ودعمها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام المستدام والشامل في اليمن.

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