عقب اختفاء غامض.. الحوثي يعلن وفاة مديرة سجن النساء بصنعاء

أعلنت ميليشيا الحوثي، الثلاثاء، عن وفاة أفراح الحرازي مديرة سجن النساء في صنعاء، الخاضع لسيطرة المليشيات، وذلك بعد أيام من اختفاء غامض انتهى بها فاقدة للوعي وفي غيبوبة تامة في مستشفى بالعاصمة اليمنية.

وأصدرت وزارة داخلية حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً، بيانًا نعت فيه المسؤولة دون الإعلان عن السبب.

تعذيب المعتقلات

كما ذكرت مصادر يمنية أن أفراح الحرازي لعبت دورا في اعتقالات النساء في صنعاء وعملت مع مدير البحث الجنائي في حكومة الميليشيا سلطان زابن ولها دور في عمليات تعذيب المعتقلات.

يذكر أن وزارة الداخلية الحوثية قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة سلطان زابن المصنف ضمن لائحة العقوبات الدولية إثر مرض عضال ألمّ به دون الإعلان عن التفاصيل.

تصفيات داخلية

وبحسب مصادر مقربة من الحوثيين، فإن إعلان ميليشيا الحوثي عن وفاة الحرازي، دون ذكر الأسباب يؤكد أن الأخيرة لقيت مصرعها ضمن التصفيات الداخلية التي تعصف بالمليشيات.

كما أوضحت أن الإعلان جاء في إطار مساعي المليشيات للتخلص منها والاستغناء عن خدمتها بعد توظيف من ينوب عنها من "الزينبيات".

وكشفت أن الحرازي اختفت خلال الأيام الماضية بشكل مفاجئ، وانقطعت عن عملها لتظهر لاحقاً في أحد مستشفيات صنعاء، فاقدة للوعي وفي غيبوبة تامة.

بدورها، منعت ميليشيا الحوثي أسرتها من زيارتها حتى أعلنت اليوم خبر وفاتها.