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التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان

العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن
العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان

التحالف: محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل ميليشيات الحوثي تعد جرائم حرب

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء الخميس تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان السعودية.

وأكدت قوات التحالف أن محاولات استهداف المدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي تعد جرائم حرب، مشيرة إلى اتخاذها للإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي
2 صور طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي
2 صور
طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي
طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي
طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي
طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي

حماية المدنيين

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط السعودية التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

الاعتراض جاء اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط، بحسب ما أفاد التحالف أمس الأربعاء.

كان التحالف قد أعلن الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط أيضا.

إدانات عربية وغربية

هذا، وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.

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