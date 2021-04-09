الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مفخخة قرب مخيم نازحين بمأرب

أسقطت قوات الجيش اليمني، الخميس، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، باتجاه أحد مخيمات النازحين، في محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن "قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مُسيّرة "مفخخة" تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية، غرب مخيم الجفينة الخاص بالنازحين، غربي مأرب".

طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي طائرة مسيرة درون حوثية تم إسقاطها في الدريهمي في الحديدة غرب اليمن في 17 فبراير 2021 الحوثيية الحوثي

وكانت الحكومة اليمنية، اتهمت ميليشيا الحوثي باستهدافها المتعمد لمخيمات النازحين في مأرب، وحذرت من كارثة إنسانية كبيرة جراء موجات النزوح الجديدة لمئات الأسر في مخيمات (الميل، الخير، تواصل) بمحافظة مأرب جراء هذا الاستهداف.

وأجبر قصف ميليشيا الحوثي على مخيمات النازحين في محافظة مأرب، 555 أسرة تمثل 3885 فرد، على النزوح مجدداً خلال يومي 28 و29 مارس الماضي، بحسب تقرير حقوقي.

وأكد التقرير أن القصف الحوثي أسفر عن إصابة 6 نساء و3 رجال وطفل واحد.

وتضم مأرب أكبر تكتل للنازحين من العنف الذي خلفه انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حيث يبلغ عدد المخيمات 139 مخيما تتوزع على مختلف مديريات المحافظة.

واستقبلت محافظة مأرب (2،231،000) نازح، يشكلون 60٪ من اجمالي النازحين في مختلف المحافظات، والذي يعادل 7.5٪ من إجمالي سكان اليمن.

وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخرا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، انها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، والتي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

إلى ذلك، نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني ضد عناصر الميليشيات الانقلابية في جبهات غرب مأرب.