.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف: تدمير باليستي ومسيّرة مفخخة أطلقتهما ميليشيا الحوثي نحو السعودية

العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن
العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير باليستي ومسيّرة مفخخة أطلقتهما ميليشيا الحوثي نحو السعودية

تحالف دعم الشرعية في اليمن: صد وإحباط المحاولات العدائية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، مساء اليوم الجمعة، صاروخاً باليستياً وطائرة من دون طيار مفخخة أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه جازان وخميس مشيط.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه جرى "صد وإحباط المحاولات العدائية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكداً أن هذه المحاولات تعدّ جرائم حرب.

الدفاعات الجوية السعودية
2 صور الدفاعات الجوية السعودية
2 صور
الدفاعات الجوية السعودية
الدفاعات الجوية السعودية
الدفاعات السعودية
الدفاعات السعودية

وشدد التحالف على أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

تحدي الميليشيا السافر

من جانبه، أدان أمين مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، منوهاً بأن "استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية تعكس تحدي الميليشيا السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

تحالف دعم الشرعية يقصف مواقع استراتيجية للميليشيات الحوثية عدسة العربية تحالف دعم الشرعية يقصف مواقع استراتيجية للميليشيات الحوثية



ودعا الدكتور الحجرف، المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيا الحوثي، لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية".

وأشاد بـ"يقظة وكفاءة قوات التحالف وقوات الدفاع الجوي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا»، مؤكداً «تضامن ووقوف مجلس التعاون مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
محن ومصائب غريبة طاردت زوج ملكة بريطانيا حتى وهو جنين محن ومصائب غريبة طاردت زوج ملكة بريطانيا حتى وهو جنين
هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم
الأكثر قراءة
وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.. ولا مراسم جنازة دولة وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.. ولا مراسم جنازة دولة
قد يسبب الصداع والعمى.. استخدام جل تعقيم اليدين مفيد ولكن! قد يسبب الصداع والعمى.. استخدام جل تعقيم اليدين مفيد ولكن!
القاهرة تعلق مؤقتاً محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة القاهرة تعلق مؤقتاً محادثات تطبيع العلاقات مع أنقرة
محن ومصائب غريبة طاردت زوج ملكة بريطانيا حتى وهو جنين محن ومصائب غريبة طاردت زوج ملكة بريطانيا حتى وهو جنين
في واحدة من أكبر الفضائح المالية.. مستثمر شهير يخسر 20 مليار دولار في يومين فقط ويفلس في واحدة من أكبر الفضائح المالية.. مستثمر شهير يخسر 20 مليار دولار في يومين فقط ويفلس
تعرف على سيرة الأمير فيليب.. ثالث أكبر المعمرين بالأسرة الملكية البريطانية تعرف على سيرة الأمير فيليب.. ثالث أكبر المعمرين بالأسرة الملكية البريطانية
قبل أن تذهب
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
اكتشف المزيد