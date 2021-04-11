أثناء سيرها وسط صنعاء.. خطف ممثلة يمنية على يد الحوثي

اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، الممثلة اليمنية انتصار الحمادي، واقتادتها إلى جهة مجهولة.

وكشفت ناشطات وصديقات للفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن مسلحين حوثيين هجموا على الحمادي واختطفوها أثناء سيرها في شارع حدة -وسط صنعاء، ولم يعرف مصيرها حتى الآن.

السبب عملها

وبحسب موقع "نيوزيمن"، فإنه تم اختطاف الحمادي إلى جانب زميلتين لها هما يسرا وابتسام ورابعة تدعى سارة ساري، ما تزال قيد الملاحقة من قبل الميليشيا.

كما أكدت منصة"يمني فيمنيست فويس"، اختطاف الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي وسجنها من قبل جماعة الحوثي الإرهابية.. وأرجعت السبب إلى عملها الذي يعتبر جريمة لدى جماعة الحوثي المتشددة.

ممثلة وعارضة أزياء

وأوضحت ان مكان اعتقالها ما زال غير معروف إلى الآن.. وأطلقت هاشتاج بعنوان #الحرية_لانتصار_الحمادي، للتضامن معها والمطالبة بالإفراج عنها.

وبحسب مواقع إخبارية محلية، فإن الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي هي من مواليد العام 2001 لأب يمني وأم إثيوبية، وشاركت في التمثيل بمسلسلي "سد الغريب" و"غربة البن" كأصغر ممثلة فيها.

عنف واغتصاب

هذا وتكثف ميليشيات الحوثي ملاحقتها لليمنيات باتهامات متطرفة تنم عن فكرها الإرهابي.

وأغلق الحوثيون مقاهي ونوادي ثقافية ومطاعم في صنعاء منذ إحكام قبضتهم على صنعاء بحجة الاختلاط.

فيما أكدت تقارير دولية وشهادات لمتضررات قيام الحوثيين باختطاف مئات اليمنيات بتهم كيدية، ثم ممارسة العنف والاغتصاب وتصوير الضحايا لأجل ابتزازهن، وبإشراف من عناصر ما تسمى ب"الزينبيات".