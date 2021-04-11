.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف: اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية

صورة محدثة جديدة
المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي
اليمن والحوثي

التحالف: اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية

تحالف دعم الشرعية في اليمن: محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الأحد، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

واعتبر التحالف في بيان أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان التحالف قد اعترض ودمر أيضا السبت، مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية.

3 غارات لطيران التحالف تستهدف آليات وتعزيزات للحوثيين في حجة اليمن اليمن والحوثي 3 غارات لطيران التحالف تستهدف آليات وتعزيزات للحوثيين في حجة
التحالف: تدمير مسيرة مفخخة بأجواء اليمن أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية اليمن اليمن والحوثي التحالف: تدمير مسيرة مفخخة بأجواء اليمن أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية

ومساء الجمعة، دمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، صاروخاً باليستياً وطائرة من دون طيار مفخخة أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه جازان وخميس مشيط.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه جرى "صد وإحباط المحاولات العدائية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكداً أن هذه المحاولات تعد جرائم حرب.

استهدف آليات وتعزيزات للحوثيين

وكان مراسل "العربية" في محافظة حجة شمال اليمن، قد أفاد السبت، أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف آليات وتعزيزات للحوثيين أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم على مواقع الجيش الوطني في مديريتي عبس ومستبأ التابعتين للمحافظة.

وأكد مصدر عسكري ميداني لـ"العربية"، أن طيران التحالف نفذ 3 غارات جوية، استهدفت دبابة وعربة عسكرية تحمل سلاحا مضادا للطائرات، ومقرا عسكريا للحوثيين.

وكان الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين، استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة، بعد محاولة الحوثيين استعادة ما خسرته من مواقع، التي حررها الجيش الوطني في حجة، مطلع الشهر الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالصور.. زاهي حواس يكشف تفاصيل بالصور.. زاهي حواس يكشف تفاصيل "أهم كشف" بعد مقبرة توت عنخ آمون
سعيّد في مصر.. دعوات تونسية للبحث عن القبر سعيّد في مصر.. دعوات تونسية للبحث عن القبر "الضائع" لابن خلدون
الأكثر قراءة
الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى
السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد
جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير
فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر
أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا  أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا 
السعودية: التوسع في الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. وإرجاء الثانية السعودية: التوسع في الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. وإرجاء الثانية
قبل أن تذهب
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
اكتشف المزيد