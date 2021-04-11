.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف: تدمير باليستي حوثي ومسيرة مفخخة أطلقتا تجاه جازان

التحالف صواريخ الحوثي الحوثيين باليستي

التحالف: تدمير باليستي حوثي ومسيرة مفخخة أطلقتا تجاه جازان

التحالف: محاولات الميليشيات العدائية لاستهداف المدنيين تم صدها وإحباطها

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه جازان.

تركيا تطالب بتسريع عودة العلاقات.. ومصر تفرض شروطها المغرب العربي تركيا تطالب بتسريع عودة العلاقات.. ومصر تفرض شروطها

إلى ذلك، أكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرة إلى أن محاولات الميليشيات العدائية لاستهداف المدنيين تم صدها وإحباطها.

"نتحكم في الميدان"

من جهته، تعهد رئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة، الفريق صغير بن عزيز، بإنهاء الانقلاب والقضاء على ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدا أن الجيش اليمني يتحكم اليوم في الميدان ويتولى زمام المبادرة وهو قادم على الحسم والنصر.

جاء ذلك خلال تفقده، ومعه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات المنطقة العسكرية السابعة.

رئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز
رئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز

بدوره، أكد وزير الإعلام اليمني أن الحكومة تولي الجيش الوطني اهتماما كبيرا وأولوية قصوى في سبيل استعادة الدولة ولن تألوا جهدا في تقديم المزيد من الدعم حتى تحقيق النصر على ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأضاف "يؤكد لنا الواقع بجلاء من هم المرتزقة الحقيقيون عملاء طهران الذين باعوا ضمائرهم للشيطان ورهنوا اليمن للأطماع الفارسية".

وأشار الإرياني إلى أن السلام الحقيقي هو السلام الذي يضمن عودة الدولة وتحقيق العدل والمساواة والحرية التي ضحى من أجلها اليمنيون في كل الأوقات وفي مختلف الظروف، داعيا الآباء في مناطق سيطرة الميليشيات إلى الحفاظ على أبنائهم وتجنب الزج بهم في معارك الحوثي العبثية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دواء من الداء؟!.. بروتين من كورونا قد يكون طوق النجاة دواء من الداء؟!.. بروتين من كورونا قد يكون طوق النجاة
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد
السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان
أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا  أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا 
فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
قبل أن تذهب
تركيا تدفع إلى ليبيا بفوج جديد من المرتزقة قوامه 380 عنصراً
تركيا تدفع إلى ليبيا بفوج جديد من المرتزقة قوامه 380 عنصراً
اكتشف المزيد