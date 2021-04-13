فيديو.. مأساة طفلتين بعد قتل ميليشيات الحوثي والدهما

منذ بدء سريان الهدنة الإنسانية المبرمة في السويد أواخر العام 2018 برعاية أممية، بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية، بشأن وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي البلاد، لم تتوقف الميليشيات عن قصف واستهداف الاحياء والقرى السكنية المكتظة بالسكان بل وقتلت وشردت المواطنين من منازلهم.

الطفلتان " منال وجميلة" كانتا ضمن ضحايا الميليشيات الحوثية بحق المدنيين العزل بمحافظة الحديدة تحت غطاء الهدنة، حيث اقدمت الميليشيات على قصف منزلهم في قرية الجبلية بقذيفة هاون ادت الى مقتل والدهما فيصل محمد احمد محنش وتدمير منزلهم.

بعد مقتل والدهما اصبحت الطفلتان بلا معيل لتعيشان حياة اليُتم والنزوح معاً، إذ قام احد جيرانهم في القرية بنقلهم مع اسرته الى مخيم الوعرة بمديرية الخوخة.

ثلاثة اعوام والطفلتان "منال وجميلة" تعيشان حياة البؤس والعناء ولولا رعاية الله وموقف المواطن عبدة حسن فرتوت جار الطفلتان الذي تكفل بهما وعاملهما مثل اطفاله لكان اصبح مصير هاتان الطفلتان مجهول في ظل الأوضاع المأساوية التي تعيشها المحافظة.

ويقول المواطن عبده حسن كنا نحن وأسرة الطفلتان نعيش في قرية واحدة بقرية الجبلية وحينما اطلقت ميليشيات الحوثي قذائف الهاون على القرية سقطت احداها داخل منزل جاري فيصل محمد محنش لتصيبه شظايا القذيفة وترديه قتيلاً على الفور .

وأشار إلى أنه وبعد مقتل والد الطفلتان بسبب قصف الميليشيات قررنا النزوح الى مخيم الوعرة بالخوخة وأخذتهما معي.

وبحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، فإن هذه بعض المآسي التي تتعمد ميليشيات الحوثي افتعالها ضد المدنيين في كافة مناطق محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة الأممية.

ولا يزال آلاف الاطفال والنساء بمحافظة الحديدة يعيشون تحت وطأة قصف الميليشيات الحوثية، دون اكتراث بحال الأطفال وحقوق الإنسان أو الجهود الدولية والإقليمية الرامية الى وقف إطلاق النار.