الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً شمال غرب مأرب

كسرت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن أبطال الجيش الوطني كسروا هجوماً شنته الميليشيا الحوثية على مواقع عسكرية بالقرب من مفرق الجوف، وأجبروها على الفرار بعد أن خسرت عشرات القتلى والجرحى.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني قصفت آليات الميليشيات الحوثية وتعزيزاتها وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. مشيراً إلى أن الجيش الوطني استعاد أسلحة خفيفة وكمّيات من الذخائر خلفتها عناصر الميليشيا ولاذت بالفرار.

سير العمليات القتالية

في السياق، اطلع رئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز على سير العمليات القتالية في جبهات رغوان والمخدرة بالمنطقة العسكرية السابعة.

وأكد الإصرار على دحر ميليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية مهما كلفها ذلك من ثمن... داعياً كل أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف والدعم والمساندة الجيش حتى استعادة دولته من أيدي الانقلاب الحوثي.

وأشاد رئيس أركان الجيش اليمني بالدعم والإسناد الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة الجيش في معركة العروبة والمصير المشترك.

إلى ذلك، أفشلت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، هجوما عنيفا شنته ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية بمديرية رازح غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات أقصى شمالي البلاد.

مواجهات ضارية ضد ميليشيا الإنقلاب

وأفاد قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي، أن قوات الجيش الوطني خاضت مواجهات ضارية ضد ميليشيا الإنقلاب، وكسرت هجومها الذي حاولت من خلاله استعادة مواقع خسرتها مسبقا، ودحرت عناصرها إلى مواقعها السابقة في بني معين.

وأوضح أن مدفعية الجيش الوطني كثفت ضرباتها المدفعية على تجمعات ومواقع تمركز العيارات الثقيلة للمليشيات ، ما أدى إلى تدمير العديد منها.