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المبعوث الأميركي يدعو اليمنيين "لاستغلال اللحظة" والعمل معاً

(L-R) US special envoy for Yemen Timothy Lenderking, German FM Heiko Maas and UN Special Envoy for Yemen Martin Griffiths following talks at the Foreign Ministry in Berlin on April 12, 2021. (AFP)
تيم ليندركينغ
اليمن والحوثي

المبعوث الأميركي يدعو اليمنيين "لاستغلال اللحظة" والعمل معاً

المبعوث الأميركي يصل المنطقة اليوم لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين

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دبي - العربية.نت

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دعا المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الأطراف اليمنية إلى "استغلال اللحظة والعمل معاً للوصول إلى حل تفاوضي"، ووقف الهجوم العنيف على محافظة مأرب، وذلك خلال جولته الأوروبية، قبل وصوله إلى الخليج العربي اليوم.

وقال ليندركينغ، في مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية الأميركية على حسابها لشؤون الشرق الأدنى في "تويتر"، أمس، إن "الشعب اليمني يعاني بشدة، ولا بد على الأطراف المتنازعة كافة العمل معاً للوصول إلى حل سياسي".

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أن الزيارة الرابعة لليندركينغ إلى الخليج منذ توليه منصبه في فبراير الماضي، ستركز على "الجهود الدولية المشتركة للترويج لاتفاق سلام، وجهود معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن". بيد أن البيان لم يؤكد ما إذا كان المبعوث الأميركي سيلتقي مع الحوثيين خلال جولته الحالية.

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وكانت الخارجية الأميركية أكدت قبل أسبوعين أن اللقاءات التي أجراها المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ في السعودية وسلطنة عمان كانت مثمرة جدا.

وأوضحت في بيان أن ليندركينغ عقد اجتماعات مثمرة مع كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين والعمانيين، بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس.

كما شددت على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وحل للأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن كلا من ليندركينغ وغريفثس يواصلان العمل جنبا إلى جنب للمساعدة في التوصل إلى وقف نار ومحادثات سياسية شاملة واتفاق سلام دائم يلبي احتياجات اليمنيين كافة.

وأضافت أن مناقشات المبعوث الأميركي الخاص ركزت أيضا على الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وكانت السعودية طرحت مبادرة لوقف النار، مؤكدة أنها دعت مرارا إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

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