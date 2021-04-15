.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مسؤول يمني: فريق إيراني يشرف على تغيير المناهج الدراسية

اليمن - أطفال - مدارس 3
أرشيفية

مسؤول يمني: فريق إيراني يشرف على تغيير المناهج الدراسية

ميليشيا الحوثي أجرت 187 تعديلا إضافيا على مناهج العام الدراسي الحالي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، عن وجود فريق من الخبراء الإيرانيين في صنعاء يشرفون على تغيير المناهج الدراسية وقد شمل التغيير ضم سيرة وصورة القيادي الحوثي صالح الصماد الذي قتل في غارة للتحالف في 2018، كرمز وطني في كتاب التربية الوطنية للصف السادس الابتدائي.

تشييع صالح الصماد.. الحوثيون يحشدون بالقوة والترهيب اليمن تشييع صالح الصماد.. الحوثيون يحشدون بالقوة والترهيب

وقال إن ميليشيا الحوثي أجرت 187 تعديلا إضافيا على مناهج العام الدراسي الحالي بعد أن كانت قد أجرت 234 تعديلا في الأعوام الماضية على مناهج المرحلتين الأساسية والثانوية في مناطق سيطرتها، وفق ما نقله موقع "سبتمبر.نت".

صالح الصماد
صالح الصماد

وأوضح اليناعي تعرض الآلاف من المعلمين للقتل والخطف والتعذيب حتى الموت والإخفاء القسري والتشريد على أيدي المليشيا الحوثية، وتوقف مرتبات عشرات الآلاف من التربويين/مشيرا إلى أن استمرار الانقلاب الحوثي يسهم في أن يعيش المزيد منهم في الجحيم.

كوارث مستقبلية

وأضاف أنه يوجد في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة، معرضين لخواطر وكوارث مستقبلية نتيجة مساعي المليشيا لغرس أفكارها الطائفية في عقولهم.

هذا وكانت ميليشيا الحوثي فرضت قيودا جديدة على المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، مع بدء العام الدراسي 2020 - 2021، ضمن استكمال تجريف العملية التعليمية وتسخيرها لخدمة مشروعها الطائفي المدعوم إيرانياً.

وعمدت الميليشيات منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، إلى تضمين مناهج التعليم الأساسي تعديلات جوهرية تتطابق مع توجهها الفكري والديني والطائفي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق هذا الفيديو.. اليابان تعين قطاً رئيس شرطة! لن تصدق هذا الفيديو.. اليابان تعين قطاً رئيس شرطة!
هل اشتقت للرحلات؟.. حل ناجع لسفر آمن بزمن كورونا هل اشتقت للرحلات؟.. حل ناجع لسفر آمن بزمن كورونا
الأكثر قراءة
أول رد فعل من شركة تأمين أول رد فعل من شركة تأمين "إيفر غيفن" على قرار مصر التحفظ على السفينة
خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات
القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب "وشاية"
أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها
صيني يضيف 9.5 مليار دولار إلى ثروته في ليلة واحدة صيني يضيف 9.5 مليار دولار إلى ثروته في ليلة واحدة
وزير الخارجية التركي: مرحلة جديدة تبدأ بين أنقرة والقاهرة وزير الخارجية التركي: مرحلة جديدة تبدأ بين أنقرة والقاهرة
قبل أن تذهب
هكذا تتحرك سلطات ليبيا لإعادة الإعمار والاستقرار
هكذا تتحرك سلطات ليبيا لإعادة الإعمار والاستقرار
اكتشف المزيد