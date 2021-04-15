مسؤول يمني: فريق إيراني يشرف على تغيير المناهج الدراسية

كشف المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، عن وجود فريق من الخبراء الإيرانيين في صنعاء يشرفون على تغيير المناهج الدراسية وقد شمل التغيير ضم سيرة وصورة القيادي الحوثي صالح الصماد الذي قتل في غارة للتحالف في 2018، كرمز وطني في كتاب التربية الوطنية للصف السادس الابتدائي.

وقال إن ميليشيا الحوثي أجرت 187 تعديلا إضافيا على مناهج العام الدراسي الحالي بعد أن كانت قد أجرت 234 تعديلا في الأعوام الماضية على مناهج المرحلتين الأساسية والثانوية في مناطق سيطرتها، وفق ما نقله موقع "سبتمبر.نت".

وأوضح اليناعي تعرض الآلاف من المعلمين للقتل والخطف والتعذيب حتى الموت والإخفاء القسري والتشريد على أيدي المليشيا الحوثية، وتوقف مرتبات عشرات الآلاف من التربويين/مشيرا إلى أن استمرار الانقلاب الحوثي يسهم في أن يعيش المزيد منهم في الجحيم.

كوارث مستقبلية

وأضاف أنه يوجد في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة، معرضين لخواطر وكوارث مستقبلية نتيجة مساعي المليشيا لغرس أفكارها الطائفية في عقولهم.

هذا وكانت ميليشيا الحوثي فرضت قيودا جديدة على المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، مع بدء العام الدراسي 2020 - 2021، ضمن استكمال تجريف العملية التعليمية وتسخيرها لخدمة مشروعها الطائفي المدعوم إيرانياً.

وعمدت الميليشيات منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، إلى تضمين مناهج التعليم الأساسي تعديلات جوهرية تتطابق مع توجهها الفكري والديني والطائفي.