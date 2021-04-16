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استعادة مواقع جديدة بمأرب.. وخسائر فادحة للحوثي

شاحنة حوثية تنقل قتلى الميليشيات من مأرب إلى صنعاء (فرانس برس)
شاحنة حوثية تنقل قتلى الميليشيات من مأرب إلى صنعاء (فرانس برس)

استعادة مواقع جديدة بمأرب.. وخسائر فادحة للحوثي

مقتل 60 عنصراً من ميليشيات الحوثي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تمكن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية من استعادة السيطرة الكاملة على جميع المواقع التي تسللت إليها ميليشيات الحوثي في جبهة المشجح وتحرير مواقع جديدة في هيلان، غرب محافظة مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن معارك عنيفة دارت خلال الأيام الثلاث الماضية صد فيها الجيش سلسلة هجمات للميليشيات عبر جبهتي المشجح والكسارة، في محاولة مستيمة لإحداث اختراق عبرهما.

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مقتل 60 من ميليشيات الحوثي

كما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال الساعات الماضية، سلسلة غارات جوية على مواقع وتعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات في مأرب.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري في القوات الحكومية الشرعية لوكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، إن المواجهات التي وقعت بين الطرفين في جبهات مختلفة يومي الأربعاء والخميس أدت إلى مقتل 60 عنصرا من ميليشيات الحوثي.

يذكر أن الميليشيات الانقلابية كانت أطلقت في فبراير الماضي، هجوما على مأرب، على الرغم من كافة الدعوات الدولية إلى وقف تلك الهجمات التي تعرض آلاف النازحين للخطر.

ويسعى الحوثيون للسيطرة على المدينة التي تبعد نحو 120 كلم شرق العاصمة صنعاء، قبل الدخول في أي محادثات أو مفاوضات جدية من أجل المساومة عليها.

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