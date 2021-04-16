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تقدم في تعز.. والجيش اليمني يسيطر على التلال السوداء

من تعز

تقدم في تعز.. والجيش اليمني يسيطر على التلال السوداء

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دبي - العربية.نت

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حقق الجيش اليمني خلال الساعات الماضية تقدماً ميدانياً في محافظة تعز. وأعلنت وزارة الدفاع اليوم الجمعة، السيطرة على مرتفعات كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي إثر معارك في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

الجيش اليمني يحرر مناطق واسعة غرب تعز اليمن اليمن والحوثي الجيش اليمني يحرر مناطق واسعة غرب تعز

فيما أوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية حققت تقدما جديدا في جبهة مقبنة غرب تعز، خلال هجوم كبير على مواقع وثكنات كان يتمركز فيها الحوثيون".

تحرير تلال السوداء

كما أضاف أن قوات الشرعية حررت سلسلة تلال السوداء في منطقة القحيفة بمديرية مقبنة، وسط معارك شديدة وتراجع كبير للميليشيات، وسقوط العديد من عناصرهم بين قتيل وجريح.

وكان الجيش قد أعلن مطلع الشهر الحالي أن قوات الجيش حققت مكاسب جنوب وغرب تعز، وفي مديريتي عبس ومستبأ بمحافظة حجة، وبرط العنان في الجوف، بينما صدت تسللات وهجمات في الضالع والحديدة والبيضاء، وصعدة.

يذكر أن الميليشيات الحوثية كانت ضربت عرض الحائط كافة الدعوات الدولية إلى التهدئة، وإنهاء الصراع في البلاد، الذي طوى 7 سنوات على انطلاقه، منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، عام 2014.

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