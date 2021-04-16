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جريمة بشعة تهز اليمن.. أب يذبح رضيعه ويمثل بجثته

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تعبيرية

جريمة بشعة تهز اليمن.. أب يذبح رضيعه ويمثل بجثته

مصدر طبي: نحتاج إلى عرض الجثة على الطبيب الشرعي لكشف طريقة القتل

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العربية.نت - أوسان سالم

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في جريمة بشعة، أقدم أب على ذبح نجله الطفل ذي العامين والنصف، والتمثيل بجثته، مساء الخميس، في إحدى قرى عزلة بني حماد التابعة لمديرية المواسط جنوبي تعز، جنوب غرب اليمن.

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وقال مصدر أمني، إن محمد عبده أحمد من أهالي قرية جابر بمنطقة الأيفوع في عزلة بني حماد، أقدم على ذبح ابنه أحمد ذي العامين ونصف ومثل بجثته، قبل أن يسلم نفسه للشرطة.

طعن ثم ذبح

كما أوضح أن الأب الجاني سدد عدة طعنات من آلة حادة (سكين) إلى جسد نجله الطفل قبل الإجهاز عليه ذبحاً، بحسب صحيفة "الشارع" اليمنية.

وأضاف أن الأب قام بتسليم نفسه لشرطة مديرية المواسط، فيما تم تحريز جثة الطفل وإرسالها إلى ثلاجة مستشفى خليفة في مدينة التربة.

وذكر المصدر، أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.

الطفل الضحية
الطفل الضحية

غموض

من جانبه، أفاد مصدر طبي في مستشفى خليفة العام بتعز، أن الطفل المجني عليه تعرض لجريمة قتل بشعة.

وقال "لم يسبق أن استقبلنا مثل هذه الحالة التي اعتبرها نادرة وغامضة وجديدة على المجتمع الريفي، ونحتاج إلى عرض الجثة على الطبيب الشرعي لكشف طريقة القتل".

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