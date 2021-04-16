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فنانة يمنية اختطفها الحوثي.. محاميها يكشف تفاصيل جديدة

انتصار الحمادي

فنانة يمنية اختطفها الحوثي.. محاميها يكشف تفاصيل جديدة

اختطفوها من الشارع في صنعاء

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دبي - العربية.نت

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في جديد قضية الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية، انتصار الحمادي، المختطفة منذ أسابيع على يد ميليشيا الحوثي، أكد محاميها أن موكلته باتت على وشك الخضوع لتحقيق جنائي.

وقال المحامي اليمني، خالد محمد الكمال، في تصريحات إعلامية، إن استجواب الحمادي سيتم في محكمة غرب صنعاء، يوم الأحد المقبل.

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اختطفوها من الشارع

وكانت ميليشيا الحوثي اختطفت الحمادي، من وسط الشارع في صنعاء، واقتادتها إلى جهة مجهولة.

وكشفت ناشطات وصديقات للفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، أن مسلحين حوثيين هجموا على الشابة وخطفوها أثناء سيرها في شارع حدة -وسط العاصمة اليمنية.

انتصار الحمادي
انتصار الحمادي

وبحسب موقع "نيوزيمن"، فإنه تم اختطاف الحمادي إلى جانب زميلتين لها هما يسرا وابتسام ورابعة تدعى سارة ساري، لا تزال قيد الملاحقة من قبل الميليشيات.

عملها جريمة!

كما أكدت منصة"يمني فيمنيست فويس"، اختطاف عارضة الأزياء وسجنها من قبل الحوثيين، مرجعةً السبب إلى عملها الذي يعتبر جريمة لدى الجماعة المتشددة.

وبحسب مواقع إخبارية محلية، فإن الحمادي من مواليد العام 2001 لأب يمني وأم إثيوبية، شاركت في التمثيل بمسلسلي "سد الغريب" و"غربة البن" كأصغر ممثلة فيهما.

ابتزاز واغتصاب النساء

هذا وتكثف ميليشيات الحوثي ملاحقتها لليمنيات باتهامات عدة، جلها مفبرك. وأكدت تقارير دولية وشهادات لمتضررات قيام الحوثيين باختطاف مئات اليمنيات بتهم كيدية، ثم ممارسة العنف والاغتصاب وتصوير الضحايا لأجل ابتزازهن، وبإشراف من عناصر ما تسمى بـ"الزينبيات".

كما أغلق الحوثيون مقاهي ونوادي ثقافية ومطاعم في صنعاء، منذ إحكام قبضتهم على العاصمة بحجة الاختلاط.

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