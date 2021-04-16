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واشنطن: هجمات الحوثي تعمق معاناة اليمنيين

حوثيون في صنعاء (أرشيفية من فرانس برس)
حوثيون في صنعاء (أرشيفية من فرانس برس)

واشنطن: هجمات الحوثي تعمق معاناة اليمنيين

أميركا تدين هجمات الحوثي.." تقوض جهود السلام"

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دبي- العربية.نت

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أدانت الولايات المتحدة بشدة العمليات الحوثية، التي تطيل أمد الصراع في اليمن . وشددت وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة على نبذ تلك التصرفات الحوثية، التي تؤدي إلى استمرار الأزمة اليمنية التي تدخل الآن عامها السابع، بينما يعمل المبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث جنبًا إلى جنب لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

كما أشارت إلى أن تصرفات الحوثيين تطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع. ودعت جميع الأطراف اليمنية إلى الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، والدخول في مفاوضات تؤدي إلى اتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

استهداف المرافق المدنية

إلى ذلك، استنكرت محاولات الحوثيين استهداف السعودية، والمرافق المدنية، لا سيما الهجوم الأخير الذي طال أمس منطقة جازان.

وكان المبعوث الأممي استنكر بدوره أمس، خلال في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، الهجمات بالمسيرات والصواريخ الباليستية التي تحاول عبرها ميليشيات الحوثي استهداف المملكة، داعياً إلى وقفها فوراً. كما تحدث عن الجهود الدولية التي تبذل من أجل حل الأزمة.

فيما دعا المبعوث الأميركي الأطراف اليمنية إلى العمل للوصول إلى حل تفاوضي، مستنكرا في الوقت عينه وقف الهجوم العنيف الذي تشنه الميليشيات الحوثية على محافظة مأرب.

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