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مجلس الأمن يرحب بمبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن

مجلس الأمن الدولي - اسوشيتد برس
مجلس الأمن - أرشيفية

مجلس الأمن يرحب بمبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن

المبعوث الأميركي يبحث مع أعضاء مجلس الأمن أهمية حل النزاع اليمني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في بيان صحفي بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

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إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ إنه بحث مع أعضاء مجلس الأمن الدائمين أهمية حل النزاع في اليمن.

وطالب ليندركينغ بضرورة إنهاء هجوم ميليشيات الحوثي على مأرب، مشددا على ضرورة تسهيل عمل البعثة الأممية لمعاينة خزان صافر النفطي.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن ليندركنغ شدد على ضرورة أخذ خطوات لحل الأزمة الاقتصادية في اليمن.

كان المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أعلن في مارس الماضي أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

وطرحت السعودية مبادرة للحل في اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

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