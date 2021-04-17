شاهد.. إصابة إمراتين وطفلة بقذيفة حوثية غرب اليمن

أصيبت امرأتان وطفلة، مساء اليوم الجمعة، بشظايا قذائف مدفعية هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي، على مدينة حيس جنوب الحديدة، غربي اليمن.

إلى ذلك، قال مصدر طبي في مستشفى الخوخة، إن ميليشيا الحوثي قصفت منازل المدنيين بمدينة حيس بعدد من قذائف الهاون الثقيلة بصورة عشوائية، ما أسفر عن إصابة امرأتين وطفلة أثناء ما كانوا يتحضرون لتناول وجبة الإفطار داخل منزلهم.

وأضاف المصدر، أن الضحايا هن المواطنة مهدية محمد ياسين البالغة من العمر 35 عاماً، والمواطنة تيسير سلمان حساني البالغة من العمر 25 عاماً، والطفلة ريماس علي سلمان البالغة من العمر 9 اعوام.

هذا، وقد هرع الأهالي إلى موقع الحادث لنقل الجرحى إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج والإسعافات الأولية ومن ثم تم تحويلهن بعدها إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

قصف آخر بعد ساعات

كما أصيب مواطن برصاص ميليشيات الحوثي في التحيتا، جنوبي الحديدة، بعد ساعات من قصف الميليشيات مدينة حيس.

إلى ذلك، رصدت القوات المشتركة، 147 خرقا للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، في مناطق متفرقة من الحديدة خلال 12 ساعة الماضية.

وشملت الخروقات عمليات عدائية قامت بها الميليشيات ضد المدنيين تمثلت بقصف واستهداف منازلهم ومزارعهم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.