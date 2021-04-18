لغم حوثي يقتل يمنيا وابنته ويصيب طفله في تعز

قتل مدني وطفلته وأصيب طفله الآخر، إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في مديرية ذو باب غربي محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية، إن المواطن مجعلي إبراهيم وأبناءه كانوا يرعون قطيعاً من الأغنام، مساء الجمعة، بجوار مدرسة الجعش، شرق مديرية ذو باب، عندما انفجر بهم لغم من مخلفات الميليشيات، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وأوضحت، أن مجعلي وطفلته سعيدة فارقا الحياة في موقع الانفجار، فيما أصيب نجله الطفل أديب بجروح بالغة، تم إسعافه من قبل الأهالي إلى مستشفى أطباء بلا حدود بمديرية المخا لتلقي العلاج، فيما تم دفن والده وشقيقته اللذين قضيا بالانفجار.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن الألغام التي زرعها الحوثيون في تعز تسببت بمقتل 942 مدنيًا وإصابة 2321 آخرين خلال ستة أعوام.

في السياق، قال المرصد اليمني للألغام، أن ثلاثة مدنيين من أسرة واحدة (رجل وزوجته وقريب لهم) اصيبوا إثر انفجار لغم بسيارتهم اثناء مرورهم في طريق فرعي بالقرب من مفرق الجوف.

والاسبوع الماضي قتلت طفلة واصيبت أخرى بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب في مديرية مجز بمحافظة صعدة، وفق المرصد، الذي يعنى بتوثيق ضحايا الألغام.