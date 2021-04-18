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شاهد.. خسائر فادحة لميليشيا الحوثي غرب مأرب

مأرب

شاهد.. خسائر فادحة لميليشيا الحوثي غرب مأرب

الجيش اليمني: مقتل مجموعة من الحوثيين حاولت التسلل إلى موقع عسكري غربي مأرب

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العربية.نت - أوسان سالم 

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شهدت جبهة المشجح غرب محافظة مأرب، شرقي اليمن، السبت، معارك تكبّدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

إلى ذلك، أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح إلا أن الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد، حيث باشروها بالنيران وأوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وأوضح، أن مدفعية الجيش الوطني أخمدت مرابض مدفعية الميليشيات في الجبهة ذاتها، واستهدفت مواقع متفرقة لها وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد.

بالتزامن، دمّر طيران التحالف عربة مدرعة وتعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى الجبهة، كما استهدف بغارات أخرى تجمعات للميليشيا في مواقع متفرقة، وأسفرت جميعها عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك الدائرة في جبهة المشجح غرب مأرب.

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