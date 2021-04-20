المقدشي: لن نقبل بتحويل اليمن إلى مستعمرة إيرانية

قال وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، الاثنين، إن "الشعب اليمني وقيادته وجيشه ومقاومته لن يقبلوا بتحويل البلاد إلى مستعمرة إيرانية" تنشط فيها "الأفكار المنحرفة.

جاء ذلك خلال تفقد المقدشي الخطوط الأمامية في جبهة المشجح بمديرية صرواح غربي مأرب، وفق بيان عسكري.

المقدشي في الخطوط الأمامية في جبهة المشجح المقدشي في الخطوط الأمامية في جبهة المشجح

وقال المقدشي: "سوف يستعيد اليمنيون حقهم وينتصرون لحريتهم وهويتهم الحضارية".

وأشاد وزير الدفاع اليمني بدعم قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية "في معركة التصدي المشترك لمخططات التمدد والإرهاب الفارسي الذي يستهدف الأمن القومي العربي".

ونوّه بـ"الروح المعنوية والكفاءة القتالية العالية التي يتمتع بها قادة وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يرسمون ملاحم البطولة والفداء الوطني ويدفنون أحلام وأوهام العصابة الحوثية"، حسب تعبيره.

وأكد المقدشي أن الجيش اليمني "يملك القوة والقدرة والاحترافية والكفاءة لاستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء التمرد والانقلاب ومواجهة كل مخططات الفوضى والخراب".

واستمع وزير الدفاع اليمني من قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء منصور ثوابه ومن القيادات الميدانية إلى شرح حول سير العمليات القتالية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية.