صنعاء.. ميليشيا الحوثي تستولي على شركة إعلامية خاصة

أقدمت ميليشيات الحوثي على إغلاق واقتحام شركة إعلامية خاصة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها والاستيلاء عليها.

وأكدت مصادر إعلامية أن ميليشيا الحوثي قررت وضع اليد على شركة "يمن ديجتال ميديا" للإعلام وعينت مديراً جديداً عليها وحارساً قضائياً للشركة التي يديرها الإعلامي اليمني طه المعمري.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات اقتحمت الشركة الخاصة التي تُعد أكبر مجموعة يمنية للبث الفضائي عبر الأقمار الاصطناعية.

ودانت نقابة الصحفيين اليمنيين قيام سلطة الحوثيين في صنعاء بحجز ومصادرة أصول شركة "يمن ديجيتال ميديا" للخدمات الإعلامية والبث الفضائي، في واقعة انتهاك جديدة وصفتها النقابة بـ"الخطيرة".

وطالبت النقابة، في بيان أصدرته مساء الإثنين، "سلطة الأمر الواقع بإنهاء هذه الإجراءات التعسفية المقيدة لحرية الإعلام والاستثمار الإعلامي".

وقالت النقابة إن المدير التنفيذي لشركة "يمن ديجيتال ميديا" طه المعمري أفادها في بلاغ بأن سلطات الحوثيين بصنعاء أقدمت الأحد على حجز شركته التي تقدم خدمات إعلامية للقنوات التلفزيونية، كما "لفقت تهماً ضده بهدف الاستيلاء على الشركة" التي تعمل في مجال الخدمات الإعلامية منذ العام 2004.

وحسب بلاغ المعمري، فإن عناصر أمنية قامت بإغلاق الشركة وتحريزها ومنع الموظفين من دخولها، كما قامت بمصادرة سيارة الشركة، وتعيين مدير لها يتولى مهمة التنسيق مع العملاء، إضافةً إلى تعيين حراس آخرين.

ونفى البلاغ كافة الاتهامات الموجهة للشركة ومديرها، لافتاً إلى أن أمر الحجز جاء في الأساس دون إشعار مسبق للشركة بأي تهمة أو استدعاء أو حكم صادر بحق مديرها، إذ ظلت تعمل بشكل مستمر حتى تاريخ الحجز التعسفي.

واستنكرت نقابة الصحفيين الزج بالمؤسسات الإعلامية في الصراع، والإصرار على تصفية كافة المؤسسات غير التابعة للحوثيين وتلفيق التهم جزافاً لكل ما لا يتطابق وهوى سلطات الأمر الواقع بصنعاء، محملةً الحوثيين مسؤولية هذه الممارسات.

ودعت النقابة المنظمات المعنية بحرية التعبير، وفي مقدمتها "اتحاد الصحفيين العرب" و"الاتحاد الدولي للصحفيين"، للتضامن مع شركة "يمن ديجتال ميديا" والضغط لإنهاء هذه الإجراءات القمعية.