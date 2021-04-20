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في 13 محافظة.. حكومة اليمن تدشن حملة تطعيم ضد كورونا

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وزير الصحة اليمني خلال تلقي لقاح كورونا في عدن

في 13 محافظة.. حكومة اليمن تدشن حملة تطعيم ضد كورونا

ستجري حملة التطعيم في 133 مديرية من 13 محافظة يمنية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

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دشنت وزارة الصحة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بدءا بحوالي 360 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، حصلت عليها من برنامج كوفاكس المعني بمساعدة الدول النامية في مكافحة الفيروس التاجي.

وتضع الحملة في المرحلة الأولى من التطعيم، العاملين في الخطوط الأمامية من الطواقم الطبية، والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

كما ستجري حملة التطعيم في 133 مديرية من 13 محافظة يمنية إضافة إلى تزويد المرافق الصحية تحت سيطرة الحوثيين بعشرة آلاف جرعة عبر منظمة الصحة العالمية التي ستشرف على الحملة هناك.

وأكد وكيل وزارة الصحة اليمنية علي الوليدي، في وقت سابق، أن اليمن سيتلقى الشهر المقبل مليون وستمائة جرعة لقاح ضد كورونا وسيعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على توفير ٥٠ بالمائة من اللقاحات التي ستصل بنهاية العام الجاري إلى ١٢ مليون جرعة.

وحتى مساء أمس الاثنين، بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المعلن عنها رسميًا في مناطق الحكومة الشرعية إلى 5 آلاف و858 إصابة، منها 1132وفاة، و2261 حالة تعافٍ.

تكتم حوثي

ولا تشمل الإحصائية المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي تتكتم على أعداد الإصابات رغم تفشي الوباء.

وذكرت مصادر إعلامية أن تعليمات أصدرتها قيادات ميليشيات الحوثي إلى الجهات الصحية بعدم الإدلاء بتصريحات عن انتشار موجه فيروس كورونا الثانية في صنعاء، "بحجة عدم تخويف الناس".

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