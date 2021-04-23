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فيديو مرعب.. طقم حوثي يدهس طفلين في تعز

اليمن والحوثي

فيديو مرعب.. طقم حوثي يدهس طفلين في تعز

الطقم الحوثي كان يسير بسرعة فائقة فدهس دراجة نارية على متنها الطفلان محمد عبدالله الجنيد ووجدي منصور السروري

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العربية.نت - أوسان سالم 

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ضمن جرائمها المستمرة ضد المدنيين اليمنيين، أقدم طقم عسكري تقوده عناصر تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، الخميس، على دهس طفلين، جنوب شرقي تعز، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وأفادت مصادر محلية بأن طقماً حوثياً كان يسير بسرعة فائقة دهس دراجة نارية على متنها الطفلان محمد عبدالله الجنيد ووجدي منصور السروري في خط نقيل الإبل الخاضع لسيطرة الميليشيات.

لقطة من فيديو يظهر حادثة الدهس على إحدى طرقات تعز
لقطة من فيديو يظهر حادثة الدهس على إحدى طرقات تعز
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وفي العاشر من أبريل الجاري، توفي شخص واحد على الأقل وأصيب آخر بجروح خطيرة، إثر دهسهما من قبل طقم حوثي في منطقة هجدة غرب تعز.

وأسفر ذلك الحادث حينها عن وفاة موفق أحمد الصوفي وإصابة فواز المنبري بجروح خطيرة.

وتتكرر هذه الجرائم الحوثية بدهس المواطنين في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

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