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اليمن.. مقتل 1400 طفل في جبهات الحوثي خلال العام الماضي

7 مارس 2021 أطفال يقاتلون مع الحوثيين في مأرب وقعوا أسرى لدى الجيش اليمني تجنيد الأطفال اليمن الحوثي
أطفال يقاتلون مع الحوثيين في مأرب وقعوا أسرى لدى الجيش اليمني في 7 مارس
اليمن والحوثي

اليمن.. مقتل 1400 طفل في جبهات الحوثي خلال العام الماضي

ميليشيا الحوثي جنّدت أكثر من 30 ألف طفل للمشاركة في القتال بشكل طوعي

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دبي - العربية.نت

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كشفت منظمة حقوقية يمنية عن مقتل مئات الأطفال دون سن الخامسة عشرة جندتهم ميليشيا الحوثي للقتال في صفوفها في جبهات القتال ضد الجيش الوطني.

وأكدت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري، أن 1410 أطفال تتراوح أعمارهم بين 15-10 عاما قتلوا في جبهات ميليشيا الحوثي خلال العام الماضي فقط.

وقالت الصراري إن ميليشيا الحوثي جنّدت أكثر من 30 ألف طفل للمشاركة في القتال بشكل طوعي، و10 آلاف جندتهم قسرًا في الأعمال القتالية بشكل مباشر وغير مباشر.

من ميليشيا الحوثيين
من ميليشيا الحوثيين

وأوضحت في ورقتها، التي قدمتها بعنوان "جريمة تجنيد الأطفال في اليمن" خلال المؤتمر الأول لحقوق الإنسان في مأرب، أن القانون الدولي الإنساني حظر تجنيد أو استخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة.

وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي قامت منذ انقلابها في سبتمبر 2014 باستخدام الأطفال وأقحمتهم في معاركها بصور وأنماط متعددة للمشاركة في الأعمال الحربية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم.

وقالت الصراري إن ميليشيا الحوثي تمارس على مرأى ومسمع من العالم تجنيد الأطفال وتطلق حملات طوعية وإجبارية في مناطق سيطرتها مستخدمة أذرعتها وأجهزتها الأمنية والقبلية والمشرفين.

وأفادت أن ميليشيا الحوثي أولت مشرفيها مهمة استدراج الأطفال للمراكز والمعسكرات التي افتتحتها في مختلف العزل والقرى والمديريات، وقد بلغ عدد هذه المراكز 52 معسكرا، تدرب فيها مئات الأطفال واليافعين.

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وأضافت أن تفشي هذه المراكز جاء على حساب المدارس والمعاهد التعليمية التي أغلقها الحوثيون من أجل تحول الأطفال والمراهقين لمعسكرات التدريب في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وأشارت إلى أن الميليشيات تعمد إلى تفخيخ أدمغة الأطفال والنشء عبر تغيير وتشويه المناهج التعليمية على أساس طائفي وعقائدي، لتنشئة جيل كامل على الكراهية والأحقاد.

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