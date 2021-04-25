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ضبط شحنة مواد لتصنيع العبوات الناسفة قبل وصولها للحوثيين

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، السبت، ضبط شحنة مواد مهربة تُستخدم لتصنيع العبوات الناسفة أثناء ما كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي
الشحنة التي تم ضبطها
اليمن والحوثي

ضبط شحنة مواد لتصنيع العبوات الناسفة قبل وصولها للحوثيين

دورية أمنية تابعة لـ"لواء باب المندب" تمكنت من ضبط الشحنة التي كانت على متن أربع سيارات في شعاب أودية الخامري بالقرب من منطقة السقيا

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، السبت، ضبط شحنة مواد مهربة تُستخدم لتصنيع العبوات الناسفة أثناء ما كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.

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ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصدر أمني قوله إن دورية أمنية تابعة لـ"لواء باب المندب" تمكنت من ضبط الشحنة التي كانت على متن أربع سيارات في شعاب أودية الخامري بالقرب من منطقة السقيا، وذلك بعد عملية أمنية واستخباراتية ناجحة.

وأضاف إنه تم إحالة السيارات والمواد التي على متنها وسائقيها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي العملية ضمن الجهود التي تبذلها القوات المشتركة في منع التهريب وحفظ الأمن على طول الشريط الساحلي للمناطق المحررة.

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