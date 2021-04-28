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بالصور.. ضبط أكبر كمية مخدرات شرق اليمن

ضبط أكبر كمية مخدرات شرق اليمن
ضبط 3 أطنان من المخدرات قبالة سواحل المهرة

بالصور.. ضبط أكبر كمية مخدرات شرق اليمن

3 أطنان من المخدرات قبالة سواحل المهرة كانت على متن قارب يستقله 3 أشخاص

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم 

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كشفت السلطات الأمنية بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، مساء الثلاثاء، عن ضبط شحنة من المخدرات هي الأكبر التي يتم ضبطها خلال العشر سنوات الأخيرة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، بالتعاون والتنسيق مع قوات خفر السواحل، 3 أطنان من المخدرات قبالة سواحل المهرة كانت على متن قارب يستقله 3 أشخاص.

ضبط أكبر كمية مخدرات شرق اليمن
ضبط أكبر كمية مخدرات شرق اليمن

وتم ضبط هذه الكمية من الحشيش المخدر على قارب بساحل محيفيف بمديرية الغيضة مركز محافظة المهرة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر أمني، قوله، إنه جرى تحريز الكمية المضبوطة والتحفظ عليها وإعداد محضر ضبط بحضور وكيل نيابة الغيضة الابتدائية القاضي هاني بلحاف، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم يتم كشف مزيد من التفاصيل حول هذه الشحنة من الحشيش المخدر ووجهتها، لكن ليست هذه العملية الأولى حيث سبقها ضبط عدد من الشحنات بسواحل المهرة في أوقات سابقة.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، أعلنت نهاية العام الماضي، أن قوات خفر السواحل التابعة لها، في محافظة المهرة، ضبطت سفينة تهريب على متنها ستة بحارة إيرانيين، وباكستاني، وبداخلها كميات كبيرة من المواد المخدرة، وذلك قبالة سواحل الغيضة، في محافظة المهرة.

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وأوضحت، أنه خلال تفتيش السفينة من قبل الأجهزة الأمنية وجدوا بداخلها نحو 730 كلغ من مادة الحشيش الخارجي رايتنج، إلى جانب 216 كلغ من الحبوب المخدرة نوع كريستال مختلفة الأنواع.

وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للمضبوطات قدرت بنحو 6.600.000 دولار، أي ما يعادل 4,500.000.000 ريال يمني.

وقبل ذلك، اعترضت القيادة المركزية للقوات الأميركية، قاربا شراعيا مجهولا محملا بشحنة كبيرة من المخدرات، قبالة السواحل اليمنية.

4 صور
4 صور
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