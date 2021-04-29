الجيش اليمني: مقتل 20 حوثياً حاولوا التسلل في مأرب

أعلن الجيش اليمني، الخميس، مقتل 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي بقصف مدفعي خلال تسللهم في محافظة مأرب.

وأوضحت وزراة الدفاع في بيان، أن قوات الجيش استهدفت بقصف مدفعي مماثل تجمعات للحوثيين في جبهتي جبل مراد والعبدية جنوب مأرب، أوقع أكثر من 20 قتيلا وجرحى، علاوة على تدمير آليات قتالية.

جاء ذلك بعد عملية للجيش ضربت فيها مدفعيته خلال الساعات الماضية تجمعات للميليشيات الانقلابية في جبهة صرواح غربي المحافظة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

تدمير مدرعات

كما دمر طيران تحالف دعم الشرعية مدرعتين و3 أطقم كان على متنها تعزيزات في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة صرواح، ما أدى لمصرع جميع من كانوا على متنها، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني.

وأكدت قوات الجيش اليمني أنها تواصل انتصاراتها وتكبيد الميليشيات الحوثية هزائم قاسية في جبهة صرواح.

وكان مصدر عسكري ذكر أن الجيش اليمني كسر أمس الأربعاء، هجوماً للميليشيات الحوثية في جبهة صرواح، لتدور معارك ضارية بعد هجوم عكسي للجيش.

غارات مكثفة وخسائر فادحة

وأشار المصدر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية إلى أن المعارك استمرت لأكثر من خمس ساعات، ومُنيت فيها الميليشيات بالهزيمة وتكبدت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة.

وأضاف أن الميليشيا الحوثية دفعت بمجاميع كبيرة من عناصرها تحت تغطية نيرانية كثيفة في محاولة منها لإحراز تقدم ميداني، إلا أن الجيش تصدى لها بحزم وتمكّن من تحييد العناصر المهاجمة.

إلى ذلك، نفذ طيران تحالف دعم الشرعية غارات مكثفة على تعزيزات وآليات الميليشيات، ومخازن أسلحة بجبهات المشجح والكسارة وصرواح، وتمكّن من تدميرها بالكامل.