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معارك مصيرية في تعز.. الجيش اليمني يسعى لفك الحصار

عناصر من الجيش اليمني في مأرب - فرانس برس
عناصر من الجيش اليمني (فرانس برس)

معارك مصيرية في تعز.. الجيش اليمني يسعى لفك الحصار

المناطق التي تم تحريرها مهمة وتلقت فيها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة

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دبي- العربية.نت

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بينما تستمر المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في أرياف تعز، أكد قائد اللواء 17 مشاة بمحور محافظة تعز، العميد الركن عبدالملك الأهدل، أن المعارك التي يخوضها الجيش في جبهتي مقبنة والكدحة في الريف الغربي، مصيرية ومهمة.

كما أكد أن الجيش يسعى من خلالها إلى تطهير كل المناطق الجبلية في الجبهتين، وصولاً إلى منطقة البرح من أجل فك الحصار المفروض من قبل ميليشيات الحوثي على السكان.

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ولفت إلى أنه خلال الأيام الماضية فقدت الميليشيا عشرات القادة الميدانيين في صفوفها، إضافة إلى تدمير عدد من الأطقم والآليات العسكرية والأسلحة التي اغتنمها الجيش طوال الفترة السابقة.

خسائر الميليشيات

إلى ذلك، شدد على أن التقدم الميداني كبير جدا في أرياف المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد، مضيفا أن المناطق التي تم تحريرها بتعز استراتيجية ومهمة، وفيها تلقت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة بشرياً وفي العتاد والسلاح.

وأوضح القائد العسكري، بحسب ما نقل "سبتمبر نت" ألا صحة للحديث عن توقف المعارك في جبهة مقبنة وأرياف تعز الغربية والجنوبية، مضيفا أن الجيش يخوض مواجهات ضد ميليشيا الانقلاب بشكل مستمر، سواء في مقبنة أو في جبل حبشي أو الأحكوم.

يذكر أن الجيش كان حقق خلال الفترة الماضية تقدماً ميدانياً في محافظة تعز. وأعلنت وزارة الدفاع يوم الجمعة الماضية، السيطرة على مرتفعات لتلال السوداء كانت تتمركز فيها الميليشيات.

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