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صور لا تصدق من اليمن.. سيول تقلب وتجرف السيارات

من تعز

صور لا تصدق من اليمن.. سيول تقلب وتجرف السيارات

سيول الأمطار الغزيرة خلفت خسائر وأضراراً مادية كبيرة في المركبات والأراضي الزراعية

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العربية.نت - أوسان سالم

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شهدت محافظة تعز خلال الساعات الماضية، أمطار غزيرة، حتى جرفت السيول السيارات في مناطق بريف المحافظة الواقعة جنوب غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن السيول جرفت عدداً من السيارات بمنطقة الصرم في الأقروض بمديرية المسراخ في تعز، وتسببت في قطع الطريق.

كما خلفت سيول الأمطار الغزيرة خسائر وأضراراً مادية كبيرة في المركبات والأراضي الزراعية.

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تزايد المعاناة

يشار إلى أن الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على مدينة تعز وقطعها الطرق العامة أدى إلى اتخاذ المواطنين لطرق فرعية هي أكثر خطورة ووعورة.

وبسبب موسم الأمطار والسيول، كُثرت حوادث السيارات، وتزايدت المعاناة التي يتكبدها المواطنون جراء هذا الوضع، وفق ناشطين.

2 صور
2 صور

يذكر أن محافظات يمنية عدة، من بينها العاصمة صنعاء ومدينة عدن ومحافظة مأرب، كانت شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، أمطاراً غزيرة، نتجت عنها سيول جارفة، تسببت في غمر الشوارع وقطع الكهرباء، وألحقت أضراراً كبيراً في شبكات الطرق وممتلكات المواطنين، وتسببت في توقف الحركة.

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