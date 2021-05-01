.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

طفلة منعت حوثياً من اغتصابها.. فهشّم رأسها حتى الموت!

الطفلة الضحية

طفلة منعت حوثياً من اغتصابها.. فهشّم رأسها حتى الموت!

قيادات ميليشيات الحوثي في إب تضغط على والد الطفلة المختطف برفقة أبنائه لـ"توقيع تنازل عن دم ابنته"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

هزت جريمة بشعة محافظ إب وسط اليمن، بعدما أقدم أقدم أحد عناصر الميليشيات الحوثية على قتل طفلة بطريقة وحشية إثر محاولته اغتصابها.

وقال مصدر حقوقي إن مشرفاً حوثياً يدعى "أبو خالد" حاول الأربعاء الفائت، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، اغتصاب الطفلة مرام اسماعيل الأهيل (12 عاماً) من أهالي قرية الشعور، التابعة لمنطقة العود، بمديرية النادرة، في أحد وديان المنطقة، إلا أنها قاومته باستخدام حجر صغير وجهت به ضربات على وجهه، قبل أن يقوم بتهشيم رأسها حتى فارقت الحياة.

"بصمت معصوبة العينين".. جديد الممثلة اليمنية المخطوفة اليمن "بصمت معصوبة العينين".. جديد الممثلة اليمنية المخطوفة

مضرجة بدمائها

كما أضاف أن مواطنين سمعوا صراخ الطفلة أثناء الإمساك بها من قبل الحوثي، وهرعوا إلى مكان الحادثة فوجدوا الضحية مضرجة بدمائها، في الوقت الذي كان فيه الجاني يهم بالهروب بالقرب من مكان ارتكاب الجريمة، وفق صحيفة "الشارع" اليمنية.

إلى ذلك أوضح أن عدداً من عناصر الميليشيات داهموا منزل أسرة الطفلة الضحية، وقاموا بخطف والدها وإخوانها وعدد من أبناء عمومتها واقتادوهم إلى مكان مجهول.

"توقيع تنازل"

وأكد المصدر، أن قيادات ميليشيات الحوثي في المحافظة تضغط على والد الطفلة المختطف برفقة أبنائه لـ"توقيع تنازل عن دم ابنته".

يذكر أن محافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، تشهد انفلاتاً أمنياً وانتشاراً واسعاً لمختلف الجرائم بشكل شبه يومي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خطفه حادث تصادم طائرتين.. شقيق شاب سعودي يروي خطفه حادث تصادم طائرتين.. شقيق شاب سعودي يروي
لغز منشأ كورونا.. مطالبات بتحقيق بعيد عن نظرية الخفافيش لغز منشأ كورونا.. مطالبات بتحقيق بعيد عن نظرية الخفافيش
الأكثر قراءة
اكتشاف مذهل.. شاهد أول مومياء مصرية حامل اكتشاف مذهل.. شاهد أول مومياء مصرية حامل
أول ظهور لزوج يسرا في عمل فني.. والفنانة تغازله أول ظهور لزوج يسرا في عمل فني.. والفنانة تغازله
لا تخطر على البال.. إليك أفضل وضعيات النوم على الإطلاق لا تخطر على البال.. إليك أفضل وضعيات النوم على الإطلاق
بعد إصابة ابنتهما.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى بعد إصابة ابنتهما.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى
الكرملين: نؤيد نهج ولي العهد السعودي بالقضايا العالمية الكرملين: نؤيد نهج ولي العهد السعودي بالقضايا العالمية
ماليزية تثير ضجة على tiktok.. ماليزية تثير ضجة على tiktok.. "مدرس يمزح عن الاغتصاب"
قبل أن تذهب
تلوث الهواء يؤثر على الصحة العقلية للأطفال
تلوث الهواء يؤثر على الصحة العقلية للأطفال
اكتشف المزيد