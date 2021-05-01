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نزحا بعد تدمير منزلهما.. لغم حوثي يقتل شقيقين باليمن

مسام نزع ألغام حوثية لغم حوثي الحوثيين

نزحا بعد تدمير منزلهما.. لغم حوثي يقتل شقيقين باليمن

الشقيقان كانا في طريقهما لبيع الأسماك لينفقا على أسرتيهما

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دبي - العربية.نت

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انفجر لغم زرعته ميليشيات الحوثي جنوب الحديدة ما أدى إلى مقتل الشقيقين علي ناصر جحبر ومحمد ناصر جحبر وهما من أهالي مديرية حيس.

إلى ذلك، ذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الشقيقين كانا في طريقهما إلى عملهما في صيد الأسماك، وأثناء عودتهما إلى السوق لبيع ما اصطاداه في مدينة حيس انفجر بهما لغم حوثي مزق جسديهما على قارعة الطريق في منطقة الكراح مزارع الدنين المتوسطة لمديرية الخوخة وحيس.

وأضاف أن علي ناصر لديه أسرة تتكون من 7 أفراد، وشقيقه محمد رب أسرة تتكون من 4 أفراد.

وأشار إلى أن الميليشيات قامت في وقت سابق بتدمير منزل الشقيقين في مدينة حَيْس ما اضطرَّهم للنزوح إلى مديرية الخوخة.

وكان مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، العميد ركن أمين العقيلي، قال إن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي خلال سنوات الحرب، تسببت في مقتل أكثر من 8 آلاف مدني، من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.

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