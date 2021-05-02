.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الميليشيا تكتمت على سبب وفاته.. مقتل قيادي حوثي في مأرب

من مأرب (أرشيفية)

الميليشيا تكتمت على سبب وفاته.. مقتل قيادي حوثي في مأرب

قوات الجيش اليمني أعلنت مساء السبت دحر الحوثيين من عدة مواقع حاكمة في جبهة الكسارة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر "العربية/الحدث" الأحد أن القيادي الحوثي صالح بن علي عايض الشريف، المعين من قبل الميليشيات مديراً لمديرية ‎مجزر بمحافظة مأرب، لقي مصرعه في جبهة المشجح غرب مأرب.

إلا أن ميليشيات الحوثي كانت تكتمت على سبب وفاته حين أعلنت ذلك الخميس.

صالح بن علي عايض الشريف
صالح بن علي عايض الشريف

خسائر كبيرة

يذكر أن قوات الجيش الوطني اليمني، كانت أعلنت مساء السبت، دحر الحوثيين من عدة مواقع حاكمة في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً نوعياً على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب مأرب.

كما نقل المركز عن مصدر عسكري، قوله، إن قوات الجيش الوطني دحرت ميليشيا الحوثي من عدة مواقع وتباب حاكمة في الكسارة، مؤكداً سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين وراءهم أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

قوات من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية من فرانس برس)
قوات من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية من فرانس برس)

إلى ذلك أوضح أن المعارك أسفرت أيضاً عن خسائر مادية في صفوف الميليشيات، إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم كانت تحمل أسلحة وذخائر بقصف مدفعي لقوات الجيش.

بالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في مواقع متفرقة غرب مأرب.

وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين، منها تدمير 5 أطقم ومصرع كل من كانوا على متنها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لتجنب العطش أثناء الصيام.. إليك نصائح علمية لتجنب العطش أثناء الصيام.. إليك نصائح علمية
فقد ساقه بقنبلة.. قصة سباح سوري يسعى لـ فقد ساقه بقنبلة.. قصة سباح سوري يسعى لـ"البارالمبياد"
الأكثر قراءة
صراخ من الهند.. هل سحبت الشرطة الأكسجين عن أمه فماتت؟ صراخ من الهند.. هل سحبت الشرطة الأكسجين عن أمه فماتت؟
أقدم من الأهرامات.. اكتشاف مناطق أثرية مذهلة في السعودية أقدم من الأهرامات.. اكتشاف مناطق أثرية مذهلة في السعودية
أستراليا لمواطنيها في الهند: من يعدْ يدخل السجن أستراليا لمواطنيها في الهند: من يعدْ يدخل السجن
مع مصيبة الهند.. نار تلتهم 16 مصابا بكورونا وممرضتين مع مصيبة الهند.. نار تلتهم 16 مصابا بكورونا وممرضتين
بسبب مقطع فيديو.. سجن وتغريم أحد مشاهير مواقع التواصل بسبب مقطع فيديو.. سجن وتغريم أحد مشاهير مواقع التواصل
مستشار أردوغان يهاجم مصر.. و مستشار أردوغان يهاجم مصر.. و"الإخوان" ترد على العربية.نت
قبل أن تذهب
شاهد.. مظاهر الحياة الطبيعية تعود تدريجياً لولاية كاليفورنيا
شاهد.. مظاهر الحياة الطبيعية تعود تدريجياً لولاية كاليفورنيا
اكتشف المزيد