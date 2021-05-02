هجوم نوعي للجيش اليمني في مأرب.. وخسائر كبيرة للحوثي

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، مساء السبت، دحر الحوثيين من عدة مواقع حاكمة في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً نوعياً على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب مأرب.

كما نقل المركز عن مصدر عسكري، قوله، إن قوات الجيش الوطني دحرت ميليشيا الحوثي من عدة مواقع وتباب حاكمة في الكسارة، مؤكداً سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين وراءهم أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

إلى ذلك أوضح أن المعارك أسفرت أيضاً عن خسائر مادية في صفوف الميليشيات، إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم كانت تحمل أسلحة وذخائر بقصف مدفعي لقوات الجيش.

بالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في مواقع متفرقة غرب مأرب.

وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين، منها تدمير 5 أطقم ومصرع كل من كانوا على متنها.