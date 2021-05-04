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في كمين محكم.. مصرع 23 حوثيًا غرب مأرب

الجيش اليمني اليمن في مأرب 22 ابيرل 2021
من نيران الجيش اليمني في مارب
اليمن والحوثي

في كمين محكم.. مصرع 23 حوثيًا غرب مأرب

غناصر الجيش الوطني استدرجوا 30 حوثيًا إلى كمين محكم في جبهة المشجح

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العربية.نت - أوسان سالم 

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لقي 23 عنصراً من ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، مصرعهم، الاثنين، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن غناصر الجيش الوطني استدرجوا 30 حوثيًا إلى كمين محكم في جبهة المشجح، قبل أن يباشروهم بالنيران ويوقعوا منهم 23 قتيلاً، فيما فرّ البقية بعد إصابتهم بجروح مختلفة تاركين ورائهم أسلحتهم وجثث زملائهم.

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وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني دكّت تجمعات ومواقع الميليشيا الحوثية في جبهتي المشجح والكسارة وكبّدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، منها تدمير طاقمين ومقتل كل عناصرهما.

فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات وتجمعات حوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحق بالميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بحسب المركز.

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