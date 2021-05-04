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مبعوث أميركا يهدد الحوثي بعقوبات حال عدم التعاون

المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ
المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ
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مبعوث أميركا يهدد الحوثي بعقوبات حال عدم التعاون

مصادر للعربية: مبعوث أميركا هدد الحوثيين بعقوبات إذا لم يتوقف هجوم مأرب والقبول بوقف النار

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دبي - العربية.نت

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أفادت مصادر العربية، اليوم الثلاثاء أن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ هدد الحوثيين بعقوبات إذا لم يتوقف هجوم مأرب والقبول بوقف النار.

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وأكدت المصادر أن المبعوث الأميركي أبلغ الحوثيين عبر وسطاء في مسقط أن عدم التعاون سيواجه بعقوبات.

كان الناطق الرسمي باسم ميليشيا الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، كشف ضمنيا عن تعثر مشاورات جماعته في مسقط مع الوسيطين الأممي مارتن غريفثس، والأميركي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة في اليمن.

ويعطي المقترح الأممي المدعوم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، أولوية لوقف هجوم الحوثيين على مأرب، جنبا إلى جنب مع إجراءات لخفض القيود على سفن الوقود المتجهة إلى موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وتحييد الاقتصاد، ودفع رواتب الموظفين ضمن خطة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، والانتقال إلى مفاوضات أوسع لتقاسم السلطة، وفق ما ذكرته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

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