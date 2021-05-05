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الجيش اليمني: سفير إيران بصنعاء يدير قتال الحوثي بمأرب

سفير إيران في صنعاء حسن إيرلو (أرشيفية- فرانس برس)

الجيش اليمني: سفير إيران بصنعاء يدير قتال الحوثي بمأرب

المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أكد السيطرة النارية على عدد من الجبهات في مأرب

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دبي - العربية.نت

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أعلن الجيش اليمني، الأربعاء تحقيق السيطرة النارية على عدد من الجبهات في مأرب، مؤكدا أن القبائل تشارك بشكل كبير إلى جانب قوات الشرعية اليمنية.

سفير إيران في صنعاء.. مهام مشبوهة وأجندات للحرس الثوري اليمن سفير إيران في صنعاء.. مهام مشبوهة وأجندات للحرس الثوري

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، عبده مجلي، في مقابلة مع "العربية"، أن سفير إيران لدى الحوثي حسن إيرلو يدير قتال الميليشيات في المدينة.

وفي مارس الماضي، أكد وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي أن ميليشيا الحوثي بقيادة سفير إيران في صنعاء حسن إيرلو كانوا يعدون لإسقاط مأرب بكل إمكانياتهم وقواتهم التي نهبوها من ممتلكات الدولة اليمنية.

كما أكد بأن مأرب أصبحت اليوم حائط الصد الأول في وجه طهران، التي تسعى لإقحام الملف اليمني كورقة ضمن مباحثاته النووية مع الغرب.

سفير إيران في صنعاء حسن إيرلو في الوسط (أرشيفية- فرانس برس)
سفير إيران في صنعاء حسن إيرلو في الوسط (أرشيفية- فرانس برس)

ظل الحرس الثوري في صنعاء

يشار إلى أن إيرلو يعرف من قبل العديد من اليمنيين بأنه ظل الحرس الثوري في البلاد، ومنفذ خططه وتعليماته، وتدور حوله العديد من الشبهات.

وظهر للمرة الأولى علناً في صنعاء خلال تسليم أوراق اعتماده لما يسمى وزير الخارجية في حكومة الحوثي الانقلابية غير المعترف بها دولياً، هشام شرف.

ولم يعمل حسن إيرلو في السلك الدبلوماسي قط، بل هو مدرب مختص على الأسلحة المضادة للطيران، قام سابقاً بتدريب ميليشيات حزب الله اللبناني.

وكان المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي اعتبر في تصريحات سابقة أن المهمة الفعلية التي باشرها من وصفه بـ "عضو الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو، هي الإشراف المباشر على بناء ميليشيات تدين بالولاء وتنقاد للحرس الإيراني، وتعبث بهوية اليمن لإبعاده عن محيطه العربي."

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