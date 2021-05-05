صور صادمة.. "قات" في مساجد خاضعة لسيطرة الحوثيين

في تأكيد لاستمرار الحوثيين في ممارسة انتهاكاتهم، نشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، صوراً لانتهاكات الميليشيات للمساجد في مناطق سيطرتها وتحويلها إلى "مقار لتناول القات".

وأظهرت الصور التي نشرها الوزير اليمني على حسابه في تويتر الأربعاء، حوثيين يتناولون القات في عدد من المساجد.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات، إن "المساجد في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تحولت إلى مجالس لتناول القات، ومنابر المساجد إلى شاشات لبث خطب عبدالملك الحوثي وهو يلقي سمومه وأفكاره المستوردة من طهران".

١-تحولت المساجد في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران التي تدعي زورا وبهتانا انها مسيرة قرآنية من دور للعبادة وقراءة القرآن الى مجالس لتناول القات، ومنابر المساجد الى شاشات لبث خطب عبدالملك الحوثي وهو يلقي سمومه وأفكاره الطائفية الدخيلة المستوردة من طهران pic.twitter.com/zg5YLUqXdF — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 4, 2021

كما اعتبر أن ممارسات الميليشيات امتداد لتاريخ حافل بتفجير المساجد، وتحويلها لأوكار لترديد شعارات الكراهية، واستقطاب وتجنيد المغرر بهم، ومعتقلات للمناوئين، ومقار لتخزين الأسلحة والمتفجرات.

إلى ذلك شدد على أن "محاولات الحوثي فرض أفكاره المتطرفة على المجتمع بقوة السلاح مساس بقيم التنوع والتعايش بين اليمنيين وتهديد خطير للنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وانتهاك سافر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".