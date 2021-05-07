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قوات الشرعية تكسر زحف الحوثيين على مأرب وتتقدم بالجوف

العميد الركن عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني
العميد الركن عبده مجلي المتحدث باسم الجيش اليمني

قوات الشرعية تكسر زحف الحوثيين على مأرب وتتقدم بالجوف

المتحدث باسم الجيش اليمني لـ العربية : الإيراني حسن إيرلو الحاكم الفعلي لصنعاء ومندوب إيران لدى الحوثيين يقود شخصيا معركة الحوثيين في مأرب

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دبي - العريبة.نت، العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلن الجيش اليمني عن تقدم واضح لقوات الشرعية في جبهة الكسارة بمأرب كما أكد المتحدث باسمه العميد الركن عبده مجلي. في تصريحات خاصة لقناتي العربية والحدث عن تقدمه أيضاً في محافظة الجوف مشيرا إلى أن الإيراني حسن إيرلو الحاكم الفعلي لصنعاء ومندوب إيران لدى الحوثيين يقود شخصياً معركة الحوثيين في مأرب.

الجيش اليمني في جبهات مأرب (23 إبريل 2021)
2 صور الجيش اليمني في جبهات مأرب (23 إبريل 2021)
2 صور
الجيش اليمني في جبهات مأرب (23 إبريل 2021)
الجيش اليمني في جبهات مأرب (23 إبريل 2021)
الجيش اليمني في جبهات مأرب (23 إبريل 2021)
الجيش اليمني في جبهات مأرب (23 إبريل 2021)

الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية

وتمكنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، من تحرير مواقع جديدة في جبهة العلم التابعة لمديرية الحزم مركز محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن ميليشيا الحوثي تكبدت خلال المواجهات خسائر بشرية ومادية كبيرة وسط انهيارات في صفوفها.

وبالتزامن، تمكنت دفاعات الجيش اليمني من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، أثناء تحليقها باتجاه جبهة الكسارة غرب مأرب.

كنا شنّت مدفعية الجيش الوطني، الجمعة، قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات ومواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في محازيم ماس شمال غرب محافظة مأرب .

وأكد مصدر عسكري أن القصف أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني مقطع فيديو لجانب من المعارك الشرسة التي يخوضها الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي غربي مأرب.

وكان الجيش اليمني، أعلن الأربعاء تحقيق السيطرة النارية على عدد من الجبهات في مأرب، مؤكدا أن القبائل تشارك بشكل كبير إلى جانب قوات الشرعية اليمنية.

سفير إيران لدى الحوثي

كما قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، عبده مجلي، في مقابلة سابقة مع "العربية"، إن سفير إيران لدى الحوثي حسن إيرلو يدير قتال الميليشيات في المدينة.

وفي مارس الماضي، أكد وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي أن ميليشيا الحوثي بقيادة سفير إيران في صنعاء حسن إيرلو كانوا يعدون لإسقاط مأرب بكل إمكانياتهم وقواتهم التي نهبوها من ممتلكات الدولة اليمنية.

فيديو.. إصابة طفلين بانفجار جسم من مخلفات الحوثيين اليمن اليمن والحوثي فيديو.. إصابة طفلين بانفجار جسم من مخلفات الحوثيين

كما أكد بأن مأرب أصبحت اليوم حائط الصد الأول في وجه طهران، التي تسعى لإقحام الملف اليمني كورقة ضمن مباحثاته النووية مع الغرب.

يشار إلى أن إيرلو يعرف من قبل العديد من اليمنيين بأنه ظل الحرس الثوري في البلاد، ومنفذ خططه وتعليماته، وتدور حوله العديد من الشبهات.

وظهر للمرة الأولى علناً في صنعاء خلال تسليم أوراق اعتماده لما يسمى وزير الخارجية في حكومة الحوثي الانقلابية غير المعترف بها دولياً، هشام شرف.

ولم يعمل حسن إيرلو في السلك الدبلوماسي قط، بل هو مدرب مختص على الأسلحة المضادة للطيران، قام سابقاً بتدريب ميليشيات حزب الله اللبناني.

وكان المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي اعتبر في تصريحات سابقة أن المهمة الفعلية التي باشرها من وصفه بـ "عضو الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو، هي الإشراف المباشر على بناء ميليشيات تدين بالولاء وتنقاد للحرس الإيراني، وتعبث بهوية اليمن لإبعاده عن محيطه العربي".

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