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فيديو.. إصابة طفلين بانفجار جسم من مخلفات الحوثيين

إصابة الطفلين علي إبراهيم بطيلي وموسى إسماعيل بطيلي بجروح متفرقة في جسديهما
اليمن والحوثي

فيديو.. إصابة طفلين بانفجار جسم من مخلفات الحوثيين

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العربية. نت - أوسان سالم 

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أصيب طفلان يمنيان، اليوم الجمعة، بانفجار جسم من مخلفات ميليشيات الحوثي الانقلابية، شرق مدينة الخوخة جنوبي الحديدة، غربي البلاد.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الخوخة، بأن انفجار الجسم الذي خلفته ميليشيات الحوثي، أسفر عن إصابة الطفلين علي إبراهيم بطيلي البالغ من العمر 9 أعوام، وموسى اسماعيل بطيلي البالغ من العمر 8 سنوات، بجروح متفرقة في جسديهما.

وأوضحت المصادر، أن الضحيتين نقلا إلى مستشفى الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم جرى تحويلهما إلى مستشفى أطباء بلا حدود لاستكمال العلاج.

وتواصل ألغام الموت الحوثية حصد أرواح المدنيين الأبرياء في مختلف مناطق الحديدة والساحل الغربي، حيث سقط آلاف القتلى والجرحى منذ سريان الهدنة الأممية في العام 2018م.

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وكان تقرير حقوقي حديث، أكد مقتل وإصابة أكثر من 5 آلاف مدني جراء الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في 17 محافظة يمنية، خلال الفترة بين (يوليو 2014 – مارس 2021م).

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