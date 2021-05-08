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شاهد.. مقتل وإصابة 9 مدنيين بعبوة ناسفة حوثية بالحديدة

جرائم الحوثي الحديدة
ضحايا الجريمة الحوثية بالمستشفى
اليمن والحوثي

شاهد.. مقتل وإصابة 9 مدنيين بعبوة ناسفة حوثية بالحديدة

ميليشيا الحوثي ترتكب جريمة مروعة بحق أسرة كاملة في طريق الجاح الدريهمي جنوب الحديدة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

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ارتكبت ميليشيا الحوثي الإرهابية جريمة مروعة بحق أسرة كاملة في طريق الجاح الدريهمي جنوب الحديدة، غرب اليمن، فجر السبت، أدت إلى مقتل وإصابة 9 مدنيين بينهم أطفال ونساء.

وأكدت مصادر محلية وطبية أن عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي في طريق الجاح الدريهمي العام، جنوب الحديدة، انفجرت بسيارة تحمل إحدى الأسر، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

وأفادت أن العبوة الناسفة الحوثية انفجرت بسيارة هايلوكس غمارتين، وكانت الأسرة على متنها.

وأوضحت، أن القتلى امرأتان وطفل هم: مريم محمد، وغدير داود محمد، ومحمد داود.

كما أصيب ستة آخرون هم: غيث قاسم حسن، وخديجة قاسم هبة، ونعمة قاسم هبة، ورضوان قاسم هبة، وسلوى سلطان هبة، وقاسم هبة حسن رب الأسرة.

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وتأتي هذه الجريمة الحوثية بعد ساعات من ارتكاب ميليشيات الحوثي جريمة مماثلة شرق مدينة الخوخة، غرب اليمن، جراء انفجار جسم من مخلفات الحوثيين أسفر عن إصابة طفلين.

وتواصل ألغام الموت الحوثية والعبوات الناسفة حصد أرواح المدنيين الأبرياء في مختلف مناطق الحديدة والساحل الغربي، حيث سقط آلاف القتلى والجرحى منذ سريان الهدنة الأممية في العام 2018م.

وكان تقرير حقوقي حديث أكد مقتل وإصابة أكثر من 5 آلاف مدني جراء الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في 17 محافظة يمنية، خلال الفترة بين (يوليو 2014 – مارس 2021).

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