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الجيش اليمني يقتل 45 حوثياً ويكسر هجوماً واسعاً للميليشيات بمأرب

الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يقتل 45 حوثياً ويكسر هجوماً واسعاً للميليشيات بمأرب

الجيش الوطني اليمني والمقاومة تمكنوا من التصدي لهجوم واسع للميليشيات الحوثية على امتداد جبهتي المشجح وصرواح غرب مأرب

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تمكن الجيش الوطني والمقاومة من صد هجوم واسع للميليشيات الحوثية على امتداد جبهتي المشجح وصرواح غرب مأرب.

وقال مصدر عسكري لإعلام المنطقة العسكرية الثالثة، إن الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من التصدي لهجوم واسع للميليشيات الحوثية على امتداد جبهتي المشجح وصرواح غرب مأرب، والتي دارت فيها معارك شرسة لعدة ساعات تكبدت فيها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

الجيش اليمني في جبهات مأرب 23 ابريل 2021
3 صور الجيش اليمني في جبهات مأرب 23 ابريل 2021
3 صور
الجيش اليمني في جبهات مأرب 23 ابريل 2021
الجيش اليمني في جبهات مأرب 23 ابريل 2021
عنصر من الجيش اليمني في مأرب - فرانس برس
عنصر من الجيش اليمني في مأرب - فرانس برس
عناصر من الجيش اليمني في مأرب - فرانس برس
عناصر من الجيش اليمني في مأرب - فرانس برس
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وأوضح المصدر أن الهجوم استمر من ساعات المساء الأولى وحتى صباح اليوم والذي قتل خلالها 45 من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم قيادات ميدانية وعشرات الجرحى، فيما لاذ بقية العناصر المهاجمة بالفرار، تحت ضربات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش الوطني والمقاومة شنت قصفاً مكثفاً على مواقع وتحصينات الميليشيات الحوثية والتي تمكنت من إحراق آلية حوثية، وقتل وجرح العشرات من العناصر المهاجمة.

كما شارك طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية في المعركة، وتمكن من تدمير عربة نوع pmp2 وإحراق آليتين أخرى وقتل وجرح من كان على متنها.

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